بيكيه يحسم قضية نيمار بصورة

تصدر لاعب نادي برشلونة، البرازيلي نيمار عناوين الصحف في الآونة الأخيرة، و السبب يعود للإشاعات التي تحدثت عن نيته بمغادرة النادي الكتلوني.

© REUTERS/ MIKE SEGAR بارتوميو يحسم الجدل حول مستقبل نيمار في برشلونة

الصحف التي تحدثت مرارا و تكرارا عن عملية انتقال نيمار لنادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان ، دون تأكديات رسمية من طرفي الناديين أو حتى من قبل اللاعب نفسه.

ليقوم زميله في النادي جيرارد بيكيه بوضع صورة جمعته مع نيمار على صفحنه الخاصة على الإنستغرام، معنونا الصورة بعنوان " سوف يبقى".

فهل يكون هذا بمثابة تصريح شبه رسمي، على بقاء البرازيلي في صفوف النادي الكتلوني.