راموس: المال يتحكم بتحريك الأشياء

تحدث مدافع وقائد نادي ريال مدريد، الإسباني سيرجيو راموس، عن الصفقة المحتملة بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كليان مبابي، لاعب موناكو الفرنسي.

قال راموس في المؤتمر الصحفي في ميامي قبل "الكلاسيكو" مع الغريم برشلونة ضمن الكأس الدولية للأبطال بنسختها الأميركية: "لست أنا من يتخذ القرارات، لكن مبابي قوة هائلة، لا يوجد الكثير من الشباب مثله".

وتابع قائلا ان"المال هو ما يحرك الأشياء في كرة القدم، والناس يستطيعون دفع ما يريدون، وإذا كان راغبا في الانضمام إلى ريال مدريد فالأبواب مفتوحة على مصراعيها".

وفي سؤال حول مباراة الكلاسيكو أجاب،"إنها أفضل طريقة لانطلاق الموسم، نستعد لما سنواجهه خلال الموسم، دائما من الجيد أن تواجه الأفضل في العالم وأن تتعرف على مستواهم".