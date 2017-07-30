بالفيديو...مصارع عملاق يبكي خصمه في الحلبة

تمكن المصارع جون جونس 30 عاما من إلحاق الهزيمة بخصمة المخضرم، دانيل كارمي 38 عاما، في لقاء نهائي لقب "UFC" للوزن الثقيل.

وتمكن جونس من حسم النزال لصالحه في الجولة الثالثة من اللقاء، حيث تلقى كارمي ضربة قوية في منطقة الرأس، ومن ثم أجهز جونس عليه بلكمات سريعة ومتتالية ليعلن الحكم نهاية النزال لصالح جونس.

وأقر كارمي بالهزيمة وفي الوقت ذاته أشاد بقوة خصمه جونس ، ومن ثم أجهش بالبكاء.

JON JONES IS AN ANIMAL. What a finish to an amazing card pic.twitter.com/OyM7Upbfzo — Insane Athletes (@Insane_Athletes) July 30, 2017​

يشار إلى أن "UFC"، مسابقة قتالية اخترعها برازيليون وتحديداً آل غريسي البرازيلية وهي العائلة التي يعود لها الدور الأساسي في تطوير الـ"جوجيتسو"، وهو فن قتالي على الأرض يعتمد فيه حركات إخضاع الخصم ثم الاستسلام.