بالفيديو والصور...جماهير برشلونة تطلق حملة "إحراق نيمار"

وأطلق مشجعو نادي برشلونة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حملة شرسة ضد النجم نيمار، حيث قاموا بإحراق قميصه، بالإضافة إلى مئات التعليقات الغاضبة من قبل محبي النادي الكتالوني والساخرة من قبل مشجعي النادي الملكي.

وقال نيمار في مقطع فيديو نشره على مواقع التواص الاجتماعي "حياة الرياضي تصنعها التحديات. بعضها نكون مجبرين عليها والبعض الآخر نتيجة قراراتنا للإبقاء على الضوء الذي ينير المشوار المهني المكثف القصير".

وكشف "للمرة الثانية في حياتي سأخالف والدي. أبي، أنا أفهم وأحترم رأيك، لكني اتخذت قراري وأطلب منك الدعم الذي طالما حصلت عليه منك. برشلونة وكتالونيا سيبقيان في قلبي لكنني أريد تحديا جديدا. قبلت عرض باريس سان جرمان بحثا عن التتويج ولمساعدة النادي في إحراز الألقاب".

وختم "إنه قرار صعب لكني اتخذته بنضج 25 عاما. برشلونة، شكرا على كل شيء. باريس سان جرمان، أنا قادم. الله يبارك لنا ويرعانا".