مسؤول قطري ينتقد تأهل مصر والسعودية لكأس العالم ويطلب أمرا غريبا

انتقد رئيس نادي "الريان" القطري، سعود بن خالد آل ثاني، تأهل منتخبي مصر والسعودية لنهائيات كأس العالم روسيا2018، في الوقت الذي تعاني فيه منتخبات الأرجنتين وهولندا في التصفيات.

غرد سعود آل ثاني: "نفقد الأرجنتين وهولندا، والبديل مصر والسعودية، شيء خارج عن قدرة العقل البشري #موسكو 2018".

نفقد الأرجنتين وهولندا ، والبديل مصر و السعودية ، شيئ خارج عن قدرة العقل البشري #موسكو ٢٠١٨ — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) October 9, 2017

وتابع: "يفترض تطبيق المقياس الفني، القارة الصفراء والسمراء لا تحتاج سوى 3 مقاعد والباقي يوزع بين أمريكا وأوروبا ولا يغيب ميسي ولا يحضر كهرباء".

يفترض تطبيق المقياس الفني ، القارة الصفراء والسمراء لا تحتاج سوى ٣ مقاعد والباقي يوزع بين أمريكا وأوروبا ولا يغيب ميسي ولا يحضر كهرباء….. — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) October 9, 2017

© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany بعد 28 سنة.. مصر تتأهل لكأس العالم

وطالب رئيس النادي القطري بوضع معايير تضمن تأهل ليونيل ميسي لكأس العالم، فلا يمكن بحسب رأيه أن يتأهل محمود كهربا لاعب منتخب مصر ونادي "الاتحاد" السعودي، في الوقت الذي لم يتأهل فيه ميسي لاعب فريق "برشلونة" الإسباني.

ويرى أن قارتي أفريقيا وآسيا لا تحتاجان أكثر من 3 مقاعد بدلا من 5 وأربعة ونصف على الترتيب.

وتخوض الأرجنتين جولة حاسمة وأخيرة في تصفيات كأس العالم، وتحتاج للفوز على الإكوادور لتتمكن من التأهل أو الدخول في ملحق آخر، فيما تحتاج هولندا للفوز على السويد بتسعة أهداف على الأقل من أجل خوض ملحق.

ولحقت مصر بالسعودية التي تأهلت كأول منتخب عربي لمونديال روسيا، فيما فشلت قطر في التأهل لكأس العالم بعدما قدمت أداء هزيلا خلال التصفيات في مجموعة تأهل عنها إيران وكوريا الجنوبية.