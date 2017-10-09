مسؤول قطري ينتقد تأهل مصر والسعودية لكأس العالم ويطلب أمرا غريبا

غرد سعود آل ثاني: "نفقد الأرجنتين وهولندا، والبديل مصر والسعودية، شيء خارج عن قدرة العقل البشري #موسكو 2018".
نفقد الأرجنتين وهولندا ، والبديل مصر و السعودية ، شيئ خارج عن قدرة العقل البشري #موسكو ٢٠١٨— سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) October 9, 2017
وتابع: "يفترض تطبيق المقياس الفني، القارة الصفراء والسمراء لا تحتاج سوى 3 مقاعد والباقي يوزع بين أمريكا وأوروبا ولا يغيب ميسي ولا يحضر كهرباء".
يفترض تطبيق المقياس الفني ، القارة الصفراء والسمراء لا تحتاج سوى ٣ مقاعد والباقي يوزع بين أمريكا وأوروبا ولا يغيب ميسي ولا يحضر كهرباء…..— سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) October 9, 2017
ويرى أن قارتي أفريقيا وآسيا لا تحتاجان أكثر من 3 مقاعد بدلا من 5 وأربعة ونصف على الترتيب.
وتخوض الأرجنتين جولة حاسمة وأخيرة في تصفيات كأس العالم، وتحتاج للفوز على الإكوادور لتتمكن من التأهل أو الدخول في ملحق آخر، فيما تحتاج هولندا للفوز على السويد بتسعة أهداف على الأقل من أجل خوض ملحق.
ولحقت مصر بالسعودية التي تأهلت كأول منتخب عربي لمونديال روسيا، فيما فشلت قطر في التأهل لكأس العالم بعدما قدمت أداء هزيلا خلال التصفيات في مجموعة تأهل عنها إيران وكوريا الجنوبية.
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