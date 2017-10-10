تأهل أصغر دولة في العالم لمونديال 2018

سجل مونديال روسيا 2018 رقما قياسيا جديدا بتأهل أصغر دولة من حيث عدد السكان إلى كأس العالم.

© REUTERS/ Kai Pfaffenbach ألمانيا تحقق رقما قياسيا في تصفيات كأس العالم حيث تمكن المنتخب الأيسلندي من التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم عقب فوزه 2- صفر على نظيره منتخب الكوسوفو.





وسجل هدفي آيسلندا كل من جيلفي سيجوردسون ووهان بيرج جودموندسون في الدقيقتين 40 و68.





وارتفع رصيد منتخب آيسلندا للنقطة 22 في المركز الأول ليتأهل لكأس العالم في روسيا لأول مرة في تاريخه، بينما توقف رصيد كوسوفو عند المركز السادس بنقطة.





ويبلغ عدد سكان أيسلندا حوالي 350 ألف نسمة، وبذلك تكون حطمت الرقم المسجل باسم ترينداد وتوباجو التي تأهلت لبطولة 2006 في ألمانيا وكان عدد سكانها مليون و300 ألف نسمة.

إنجاز كبير لمنتخب أيسلندا!

أصبحت الممثل الثامن لأوروبا في روسيا 2018 بعد 🇷🇺🇧🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪🇵🇱🇪🇸🇷🇸

أصغر بلد تعدادا للسكان تتأهل لكأس العالم!

👏🇮🇸🏆 pic.twitter.com/Th0i8V0Xsd — FIFA.com AR live (@fifaworldcup_ar) October 9, 2017 ​ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.





وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ