ما حقيقة تقديم المنتخب السوري شكوى إلى الفيفا

انتشرت أخبار بعد انتهاء المبارة بين المنتخب السوري والأسترالي، حول أن "الفيفا" فتح تحقيق حول تبديل حكم المباراة رافشان ايرماتوف وخروجه في وقت صعب من مباراة مهمة كهذه.

كما طالب "الفيفا"، حسب هذه الأخبار، بفحص أرضية الملعب العشبية التي لم تكن ملائمة للمنتخب السوري، وشكوك تؤكد أن لاعبي أستراليا يرتدون أحذية تتشبث بالعشب الطويل، لهذا رأينا لاعبي منتخب سوريا يقعون خلال المباراة، في حين لاعبي أستراليا كانوا يشعرون بحرية أكثر على العشب.

فردت إدارة المنتخب الوطني السوري لكرة القدم على هذه الشائعات في بيان جاء فيه "تشكر إدارة المنتخب الوطني لكرة القدم دعم ومحبة الجمهور السوري وتثمن عاليا احتضانه والتفافه حول المنتخب الوطني".

وأكدت الإدارة أن "رجال المنتخب الوطني بذلوا جهودهم لتحقيق حلم المونديال وبث الأمل والفرحة في نفوس السوريين لكن هي كرة القدم فوز وخسارة والتعويض سيكون بالنهائيات الآسيوية".

كما نفت "كل ما تم تداوله على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي المتعلق بوجود تحقيق حول أرضية الملعب وتبديل الحكم أو أي شيء آخر".