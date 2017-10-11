بالفيديو...أهداف مباراة هولندا والسويد المثيرة (2-0)

ستسجل النسخة القادمة للمونديال غياب هولندا رغم فوزها بثنائية نظيفة في الجولة الأخيرة بالتصفيات على السويد، التي لا زالت آمالها قائمة في التأهل بعد بلوغها للملحق الأوروبي.

وأحرز المنتخب الهولندي ثنائية في الشوط الأول عن طريق جناحه آرين روبين (16 و40) لكنه كان بحاجة لتسجيل 5 أهداف أخرى لاقتناص المركز الثاني في المجموعة وبلوغ الملحق.

وحسب "يوروسبورت"، أعلن آرين روبن نجم المنتخب الهولندي وفريق بايرن ميونخ الألماني، إعتزاله الدولي بعد إخفاق هولندا في التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018. وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.