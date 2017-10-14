مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع ليفربول

وشارك المصري محمد صلاح أساسياً في المباراة وسنحت له فرصتين، قبل أن يخرج في الدقيقة 78، وفي المقابل، فشل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد في هز شباك مواطنه سيمون مينوليه حارس مرمى ليفربول ليهدر فرصة تحقيق رقم قياسي لمانشستر يونايتد.
وسجل لوكاكو سبعة أهداف في المباريات السبع الأولى له مع الفريق في الدوري هذا الموسم معادلا بهذا سجل المهاجم الهولندي رود فان نيستلروي الذي سبق له تسجيل سبعة أهداف لمانشستر يونايتد في أول سبع مباريات بالموسم.
FT: Liverpool 0 #MUFC 0. Our unbeaten start to the @PremierLeague campaign continues with a hard-earned point at Anfield. #LIVMUN pic.twitter.com/166M8LtW2J— Manchester United (@ManUtd) October 14, 2017
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