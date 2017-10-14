مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع ليفربول

انتهت قمة الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بين ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقميت على ملعب "الأنفيلد"، اليوم السبت.

© REUTERS/ JOHN SIBLEY هدف رائع للفرعون المصري محمد صلاح يضع ليفربول في المقدمة (فيديو)

وبهذه النتيجة، تقدم مانشستر يونايتد للصدارة مؤقتاً برصيد 20 نقطة، لكنه مهدد بفقدانها عندما يلعب مانشستر سيتي (19 نقطة) أمام ستوك سيتي في وقت لاحق اليوم، أما ليفربول فأصبح سادساً مؤقتًا برصيد 13 نقطة.

وشارك المصري محمد صلاح أساسياً في المباراة وسنحت له فرصتين، قبل أن يخرج في الدقيقة 78، وفي المقابل، فشل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد في هز شباك مواطنه سيمون مينوليه حارس مرمى ليفربول ليهدر فرصة تحقيق رقم قياسي لمانشستر يونايتد.

وسجل لوكاكو سبعة أهداف في المباريات السبع الأولى له مع الفريق في الدوري هذا الموسم معادلا بهذا سجل المهاجم الهولندي رود فان نيستلروي الذي سبق له تسجيل سبعة أهداف لمانشستر يونايتد في أول سبع مباريات بالموسم.

FT: Liverpool 0 #MUFC 0. Our unbeaten start to the @PremierLeague campaign continues with a hard-earned point at Anfield. #LIVMUN pic.twitter.com/166M8LtW2J — Manchester United (@ManUtd) October 14, 2017

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