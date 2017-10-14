أهداف مباراة مانشستر سيتي وستوك 7-2 (فيديو)

حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على حساب ستوك سيتي بسبعة أهداف لإثنين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

© REUTERS/ PHIL NOBLE مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع ليفربول

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 22 لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن جاره، يونايتد، بينما تجمد رصيد ستوك عند النقطة الثامنة في المرتبة 15.

أحرز أهداف السيتي، جابريل خيسوس وديفيد سيلفا، هدفين لكل منهما، فيما أحرز رحيم ستيرلينج وفيرناندينيو ويوري ساني هدف لكل واحد، بينما استطاع ستوك من إحراز هدفين حفظ ماء الوجه عن طريق مامي ضيوف، ولاعب توتنهام والكر هدفا بالخطأ في مرماه.