أسطورة فرنسا وأرسنال: محمد صلاح سيتحول إلى "سلاح فتاك" بتلك الطريقة

قال أسطورة فرنسا وأرسنال الإنجليزي، تيري هنري، إن جناح منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، يمكن أن يتحول إلى "سلاح فتاك" إذا ما نفذ ذلك الأمر.

وأشار هنري في تصريحات له خلال الاستوديو التحليلي لمباراة "مانشستر يونايتد" مع "ليفربول" إلى أن صلاح بات "لاعبا استثنائيا".

وكان مانشستر قد تعادل سلبيا مع الريدز في لقائهما بالأمس، الذي شارك فيه صلاح للمرة الأولى، بعد نجاحه في التأهل إلى مونديال روسيا 2018 مع الفراعنة.

وتابع أسطورة الديوك الفرنسية قائلا "صلاح لاعب مميز، وظهر نشيطا في الشوط الأول، وكان من أهم لاعبي فريقه، ولكنه اختفى بصورة كبيرة في الشوط الثاني".

ولكن مضى بقوله "علينا أن نضع في اعتبارنا مسألة تأهل مصر لنهائيات كأس العالم، والأجواء والمشاعر الاحتفالية الكبيرة التي صاحبت تلك المباراة، ونجاح محمد صلاح في تسجيل هدفي منتخب بلاده".

واستطرد بقوله "لكن رغم كل تلك المؤثرات، قدم أداء رائعا اليوم".

ووصف أسطورة المدفعجية صلاح قائلا "هو لاعب استثنائي بالنسبي له، وأحب طريقة لعبه المباشر نحو المرمى، وسيكون لاعبا استثنائيا لناديه ليفربول، فهو دوما لاعب يريد تسجيل الأهداف، وأصبحنا لا نرى لاعبين كثيرين يمتلكون تلك الميزة".

وأضاف بقوله "عندما يستلم صلاح الكرة ينطلق بها للأمام بحثا عن تسجيل الأهداف".

ولكن وجه نصيحة لجناح المنتخب المصري قائلا

"صلاح يحتاج حاليا لأربع فرص كي يسجل هداف، ولكن عندما يسجل أربعة أهداف من الفرص الأربع سيكون سلاحا فتاكا ولن يستطيع أي فريق إيقافه".

واختتم قائلا "أعتقد أن صلاح لم يرغب في أن يثبت أي شيء لمدربه السابق، جوزيه مورينيو، بل هو أراد أن يثبت لجماهير ليفربول، أنه بنفس أهمية كوتينيو (مهاجم الريدز)".

وكان صلاح قد انتقل إلى ليفروبل من فريق "روما" الإيطالي، فيما كانت بداياته مع فريق "تشيلسي" الإنجليزي تحت قيادة مورينيو.