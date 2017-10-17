الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم "غير إنساني"

قال خورخي لويس بينتو مدرب هندوراس إن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتحديد موعد مباراتي ملحق تصفيات كأس العالم أمام أستراليا في غضون خمسة أيــــام فيما بينهمــــا، يعتبر "غير إنساني".

© Sputnik. Ramil Sitdikov حقائق مثيرة حول أصغر 3 بلدان مشاركة في كأس العالم 2018

وستقام مباراة الذهاب في هندوراس في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما تستضيف سيدني مباراة الإياب بعدها بخمسة أيام فقط.

ويتأهل الفائز مباشرة للظهور في كأس العالم في روسيا العام المقبل.

ولا توجد رحلات طيران مباشرة بين أستراليا وهندوراس، وقال المدير الإداري لمنتخب هندوراس لصحيفة "لابرينسا" المحلية إنه ينبغي السفر أولا إلى لوس أنجلوس قبل التوجه إلى أستراليا.

ونقلت تقارير صحفية عديدة في هندوراس عن بينتو، قوله أمس الاثنين: "من غير الإنساني بالنسبة للفيفا أن يقرر خوض المباراتين في فترة متقاربة رغم طول المسافة بين البلدين".

ورغم ذلك يعتبر بينتو أن هندوراس ستحصل على أفضلية طفيفة باللعب على أرضها في المباراة الأولى.

ونقلت صحيفة "دييز" عن بينتو، قوله: "ليس مطلوبا منا قطع رحلتين يمكنهما إلحاق الضرر بنا".

وأضاف: "على الجانب الآخر ستضطر أستراليا إلى القدوم إلى هنا وخوض المباراة ثم العودة إلى ملعبها وهذا أكثر إرهاقا".

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم، في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.