حسناء التنس الروسية تعود لبطولة الكرملين

ستشارك اللاعبة الروسية ماريا شارابوفا في بطولة كأس الكرملين، حيث ستلتقي السلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا، وتعتبر هذه المشاركة هي الأخيرة لشارابوفا هذا العام.

شارابوفا صاحبة الـ30 عاما ستختتم موسمها، بالمشاركة في بطولة كأس الكرملين.

ويضمن الفوز لها في البطولة الدخول في قائمة أفضل 40 لاعبة على مستوى العالم.

👊🏻 Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Окт 12 2017 в 6:24 PDT

وتعتبر مشاركة شارابوفا في البطولة حدثا تاريخيا، حيث تعود آخر مشاركة للاعبة إلى 10 سنوات سابقة، عندما وصلت للدور الثاني قبل أن تخسر أمام اللاعبة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكو.

ومنذ ذلك الحين لم تشارك بالبطولة لانشغالها في التحضير لبطولات ومشاركات أخرى، بالإضافة للعقوبة التي فرضت عليها، لتعود من جديد في المشاركة في البطولات الدولية.

Happy feet ✈️ Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Окт 15 2017 в 11:40 PDT

مشاركة شارابوفا في بطولة الكرملين جاءت بعد فوزها منذ أيام ببطولة تيانجين، ليصبح اللقب الأول لها بعد عامين ونصف، لترتفع في الترتيب العالمي للمرتبة 57 عالميا.

وتأتي مشاركة شارابوفا في البطولة وسط ظروف غير عادية، حيث طارت من الصين إلى موسكو للمشاركة في البطولة دون أخذ الوقت الكافي للتحضير،

حيث تمتلك فقط 5 ساعات قبل بدء لقائها الأول، ففضلت الاستراحة على التمرين.