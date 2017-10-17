السعودية تستضيف نهائي السوبر العالمي للملاكمة في مايو المقبل

وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة متخصصة بالتنظيم الرياضي، تتضمن استضافة المملكة لنهائي السوبر العالمي للملاكمة في مدينة جدة في أيار/مايو 2018، بحسب "الإخبارية".

القاهرة-سبوتنيك. كما وقع آل الشيخ اتفاقية مع ذات الشركة بخصوص إنشاء أكاديمية لإعداد الملاكمين السعوديين الناشئين، بهدف تأهيلهم للمنافسة في هذه اللعبة.

وأكد آل الشيخ أن هذه الاتفاقية "تمثل خطوة نحو السعي لنشر مختلف الرياضات وتنوعها وتوسيع قاعدة ممارسيها، بما يسهم في صناعة جيل من الأبطال في المرحلة القادمة".

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية إلى أن استضافة جدة نهائي الملاكمة، "يمثل الحدث الأكبر في الشرق الأوسط لهذا النوع من الرياضة".

ونوه إلى أن هيئة الرياضة، بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية، تتجه لصناعة رياضة مشوقة وجاذبة في مختلف الألعاب.