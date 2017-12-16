ماتيس يغيب عن الألعاب الأولمبية الشتوية 2018

اعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، بأنه لن يحضر الدورة المقبلة للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستجري في مدينة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية خلال الفترة من 9 إلى 25 شباط/فبراير 2018.

© REUTERS/ Kai Pfaffenbach باريس تستضيف أولمبياد 2024 ولوس أنجلوس تحصل على ألعاب 2028

واشنطن- سبوتنيك .وقال ماتيس في محادثة مع الصحفيين بسياق مناقشة الوضع بشبه الجزيرة الكورية، عما إذا كان سيحضر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستجري في مدينة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية:" لا، أنا مشغول ولدي عمل".

وفي سياق متصل أشار الوزير إلى ان الولايات المتحدة ما زالت تدرس الاختبار الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية.

يذكر أن الدورة المقبلة من الألعاب الأولمبية الشتوية ستجري في مدينة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية خلال الفترة من 9 إلى 25 شباط/فبراير 2018.