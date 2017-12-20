بالفيديو... مانشستر سيتي يفوز على ليستر بركلات الترجيح

واصل موسم مانشستر سيتي المذهل، الحصول على مزيد من الزخم، اليوم الثلاثاء، بعدما انتصر متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل درامي على ليستر سيتي بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 ليبلغ قبل نهائي كأس رابطة الأندية.

وبحسب "رويترز"، بدا أن فريق المدرب بيب جوارديولا، حتى رغم اللعب بالصف الثاني، حجز مكانه في الدور قبل النهائي بعدما افتتح له برناردو سيلفا التسجيل في الشوط الأول إلى أن احتسبت ركلة جزاء لصالح ليستر في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع أدرك منها جيمي فاردي التعادل.

وبعد شوطين إضافيين لم يشهدا أي أهداف أخرى تألق كلاوديو برافو حارس سيتي، الذي لعب دور البطولة بتصديه لركلتي ترجيح في الفوز على ولفرهامبتون واندرارز في الدور السابق، مرة أخرى وأنقذ المحاولة الأخيرة من رياض محرز ليمنح فريقه الفوز 4-3.

واستبدل أرسين فينجر مدرب أرسنال كل لاعبيه 11 الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية في الفوز على نيوكاسل يونايتد بالدوري الممتاز يوم السبت، ومع ذلك امتلك الكثير من الخبرة الدولية في فريقه وسجل داني ويلبيك مهاجم إنجلترا هدف الفوز قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

وكان إصرار ويلبيك على وضع الكرة في الشباك من مدى قريب أحد اللقطات القليلة البارزة في اللقاء، ولم يشكل فريق المدرب ديفيد مويز أي تهديد على أرسنال، وكانت أقرب فرصة له من تسديدة لآرون كريسويل من ركلة حرة.