الفيفا ينقذ قائد منتخب بيرو قبل كأس العالم

أعلن محامي باولو جيريرو اليوم الأربعاء أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قلص عقوبة إيقاف قائد منتخب بيرو المرتبطة بالمنشطات إلى ستة أشهر بدلا من عام واحد.

© REUTERS/ ALBERT GEA أتليتيكو مدريد يتقدم بشكوى ضد برشلونة إلى الفيفا

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "رويترز"، كان من المقرر أن يبتعد اللاعب عن المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم بعد أكثر من ثلاثة عقود من الغياب.

وفي تصريحات أدلى بها في مقابلة مع محطة "كانال آن" التلفزيونية المحلية، قال المحامي بيدرو فيدا إن فريقه القانوني سيواصل العمل لإعفاء اللاعب من العقوبة بشكل نهائي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أوقف الفيفا اللاعب جيريرو لمدة عام بسبب سقوطه في اختبار للمنشطات وثبوت وجود مادة الكوكايين في عينته.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.