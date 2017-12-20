الفيفا ينقذ قائد منتخب بيرو قبل كأس العالم

وفي تصريحات أدلى بها في مقابلة مع محطة "كانال آن" التلفزيونية المحلية، قال المحامي بيدرو فيدا إن فريقه القانوني سيواصل العمل لإعفاء اللاعب من العقوبة بشكل نهائي.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أوقف الفيفا اللاعب جيريرو لمدة عام بسبب سقوطه في اختبار للمنشطات وثبوت وجود مادة الكوكايين في عينته.
ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.
وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
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