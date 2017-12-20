بالفيديو... هدف إبراهيموفيتش خلال مباراة مانشستر يونايتد وبريستول في كأس الرابطة

بعد غياب دام ثمانية شهور للإصابة بقطع مزدوج في الرباط الصليبي للركبة، عاد زلاتان إبراهيموفيتش للتهديف بإحرازه هدف التعادل لصالح مانسشستر يونايتد ضد بريستول في كأس الرابطة.

وجاء الهدف في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي أقيمت في ربع نهائي المسابقة، من ركلة حرة سددها النجم السويدي صاروخية.

يذكر أن المباراة انتهت بخسارة يونايتد بنتيجة 2-1، ليودع الشياطين الحمر البطولة.