بالفيديو... الإمارات يفوز على عمان 1-0 في "خليجي 23"

وبحسب "رويترز"، فإن محسن جوهر على الرغم من أنه كان قريبا من افتتاح التسجيل لعُمان في الدقيقة 12 من ركلة حرة تصدى لها خالد عيسى حارس الإمارات، إلا أن مبخوت افتتح التسجيل بركلة جزاء حصل عليها ونفذها بنفسه في الدقيقة 28 إثر تمريرة من عمر عبد الرحمن (عموري) الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وتلقى مبخوت بعدها بدقيقة واحدة تمريرة رائعة أخرى من عموري، انفرد على إثرها بمرمى عُمان لكنه أطاح بالكرة إلى جوار القائم الأيسر.
وألغى حكم اللقاء هدفا لعُمان سجله خالد الهاجري في الدقيقة 78 بداعي التسلل لتحسم الإمارات الفوز لصالحها.
وتقاسمت الإمارات صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط مع السعودية التي تغلبت 2-1 على الكويت في مباراة الافتتاح.
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