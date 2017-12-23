بالفيديو... الإمارات يفوز على عمان 1-0 في "خليجي 23"

تألق علي مبخوت هداف الجزيرة الإماراتي مع منتخب بلاده عندما قاده للفوز 1-صفر على عمان، ضمن المجموعة الأولى لكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) اليوم الجمعة.

© AFP 2017/ DAMIEN MEYER السعودية بلاعبين من الصف الثاني تتغلب على الكويت المضيفة في افتتاح "خليجي 23"

ونجح مبخوت في قيادة الجزيرة إلى المركز الرابع في كأس العالم للأندية في أبوظبي، الأسبوع الماضي عندما سجل هدف الفوز 1-صفر على أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا ليصعد إلى قبل النهائي قبل الخسارة بصعوبة بالغة 2-1 أمام ريال مدريد الذي اقتنص اللقب فيما بعد.

وبحسب "رويترز"، فإن محسن جوهر على الرغم من أنه كان قريبا من افتتاح التسجيل لعُمان في الدقيقة 12 من ركلة حرة تصدى لها خالد عيسى حارس الإمارات، إلا أن مبخوت افتتح التسجيل بركلة جزاء حصل عليها ونفذها بنفسه في الدقيقة 28 إثر تمريرة من عمر عبد الرحمن (عموري) الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتلقى مبخوت بعدها بدقيقة واحدة تمريرة رائعة أخرى من عموري، انفرد على إثرها بمرمى عُمان لكنه أطاح بالكرة إلى جوار القائم الأيسر.

وألغى حكم اللقاء هدفا لعُمان سجله خالد الهاجري في الدقيقة 78 بداعي التسلل لتحسم الإمارات الفوز لصالحها.

وتقاسمت الإمارات صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط مع السعودية التي تغلبت 2-1 على الكويت في مباراة الافتتاح.