باريس سان جيرمان يزور قطر وسط أجواء احتفالية (فيديو+صور)

الحصص التدريبية التي خاضها لاعبوا النادي في "أسباير" شهدت حضورا جماهيريا غفيرا لمحبي النادي.
يذكر بأن أسباير هي مدينة رياضية ضخمة تقع في مدينة الدوحة افتتحت سنة 2005، وتتألف من عدة نواد رياضية تلبي كل الرياضات المختلفة،
وتضم استاد خليفة الدولي ومول تجاري ضخم وحديقة.
📍🇶🇦— PSG Officiel (@PSG_inside) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
✔️ Helipad Shangri-La
✔️ Camp at Sealine
✔️ Floating pitch#VisitQatar pic.twitter.com/JTWTPlh7p4
كما استمتع لاعبوا الفريق بشمس قطر بالإضافة لحضورهم لعدد من السهرات الليلية المخصصة على شرفهم في صحراء قطر.
Une expérience inoubliable et une découverte culturelle.— PSG Officiel (@PSG_inside) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
📍 @kataraqatar
🇶🇦 #VisitQatar#QatarWinterTour pic.twitter.com/oqMUpwQp7W
كما شهدت الزيارة عددا من المواقف المضحكة تصدرها مشهد قيادة لاعبي النادي لزيارة غولف وقيادتها بسرعة جنونية في ملعب التدريبات.
🚗 Vroom vroom vrooooooom @neymarjr 🤣— PSG Officiel (@PSG_inside) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧
🇶🇦 #QatarWinterTour pic.twitter.com/ndoavLvG4H
بالإضافة لأداء بعض لاعبي النادي لأغنيات من التراث القطري بمرافقة فرقة قطرية أدت أغاني تراثية.
🇶🇦 #QatarWinterTour— PSG Officiel (@PSG_inside) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
Les joueurs ont atterri à Paris 🛬
Que de bons souvenirs durant ces deux jours avec de belles découvertes 😀#VisitQatar pic.twitter.com/xrQffhBJVT
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