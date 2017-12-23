باريس سان جيرمان يزور قطر وسط أجواء احتفالية (فيديو+صور)

زار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في رحلته الشتوية قطر، حيث قضى لاعبوا النادي الباريسي وقتا طويلا رفقة محبي النادي الباريسي كما قموا ببعض الحصص التدريبية في منطقة "أسباير".

الحصص التدريبية التي خاضها لاعبوا النادي في "أسباير" شهدت حضورا جماهيريا غفيرا لمحبي النادي.

يذكر بأن أسباير هي مدينة رياضية ضخمة تقع في مدينة الدوحة افتتحت سنة 2005، وتتألف من عدة نواد رياضية تلبي كل الرياضات المختلفة،

وتضم استاد خليفة الدولي ومول تجاري ضخم وحديقة.

📍🇶🇦



✔️ Helipad Shangri-La

✔️ Camp at Sealine

✔️ Floating pitch#VisitQatar pic.twitter.com/JTWTPlh7p4 — PSG Officiel (@PSG_inside) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

كما استمتع لاعبوا الفريق بشمس قطر بالإضافة لحضورهم لعدد من السهرات الليلية المخصصة على شرفهم في صحراء قطر.

​كما شهدت الزيارة عددا من المواقف المضحكة تصدرها مشهد قيادة لاعبي النادي لزيارة غولف وقيادتها بسرعة جنونية في ملعب التدريبات.

بالإضافة لأداء بعض لاعبي النادي لأغنيات من التراث القطري بمرافقة فرقة قطرية أدت أغاني تراثية.