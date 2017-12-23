لاعب ليفربول ينصح الفريق بلعب "كرة قدم مملة"

نصح جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول، فريقه بتعلم إيقاف نزعته الهجومية واللجوء للدفاع في بعض الأوقات لمنع المنافسين من تسجيل الأهداف وذلك عقب التعادل المثير 3-3 مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة.

وتقدم ليفربول 1-صفر في الشوط الأول وجعل النتيجة 2-صفر في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكن الأخطاء الدفاعية أسفرت مرة اخرى عن تسجيل أرسنال ثلاثة أهداف في غضون خمس دقائق ليتقدم 3-2 لكن روبرتو فيرمينو تعادل لليفربول في الدقيقة 71.

وقال ميلنر لشبكة سكاي الرياضية "نحتاج لتقديم كرة مملة أكثر. بالتأكيد نحن جيدون للغاية في الهجوم لكن هناك بعض الأوقات في المباراة يجب عليك خلالها اللجوء للدفاع وعدم ارتكاب أخطاء مثلما حدث في هذه الدقائق الخمس".

"كل الأهداف كانت من أخطاء لنا وهذا شيء يجب أن نتعلم منه حقا وينبغي أن يحدث سريعا لأنه تكرر كثيرا من جانبا هذا العام. نقدم كرة قدم جيدة وفي بعض الأحيان نحتاج لإيقاف ذلك لخمس أو عشر دقائق خلال المباراة والتعامل بهدوء واللجوء للدفاع والاحتفاظ بالكرة".

وكثيرا ما أفسد الدفاع الضعيف لليفربول هجومه القوي هذا الموسم، حيث يضم الهجوم محمد صلاح هداف المسابقة وفيليب كوتينيو وساديو ماني وفيرمينو لكن غالبا ما يفشل الفريق في التصدي لهجوم المنافسين.

ويتأخر فريق المدرب يورجن كلوب، صاحب المركز الرابع في الترتيب، بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر لكنه أكثر فريق بين الأربعة الأوائل تتلقى شباكه أهدافا حتى الآن.