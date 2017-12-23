صحيفة إسرائيلية: محمد صلاح ملك مصر

توجت صحيفة معاريف في عددها الأسبوعي، نجم المنتخب المصري محمد صلاح ملكا بين عشاق كرة القدم ليس في مصر والدول العربية فحسب بل في العالم كذلك.

وتحت عنوان "ملك مصر"، نشرت الصحيفة أن محمد صلاح هو الأسم الأكثر شعبية في كرة القدم عالمياً، مؤكدة امتلاكه لمهارة كبيرة تؤهله للتألق يوما بعد يوم في صفوف نادي ليفربول الانجليزي.

© REUTERS/ FRANCOIS LENOIR نيمار يمتدح محمد صلاح ويكشف عن نبوءته له في 2018

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب المصري بات مرشحا للانضمام إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وتحدثت الصحيفة عن زيارة محمد صلاح لإسرائيل مع زميله ومواطنه محمد النني، لخوض مباراة في الدوري الأوروبي وقت أن كان لاعبا في بازل.

وزعمت الصحيفة أن الألاف من الإسرائيليين يتابعون "الملك المصري" ويشيدون بهارته وأهدافه المتميزة.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من الإسرائيليين يأملون بفوز صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي.