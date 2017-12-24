بالفيديو...أهداف مانشستر يونايتد وليستر سيتي 2-2

ابتعد مانشستر يونايتد بشكل أكبر عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما سجل المدافع هاري ماجواير هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح ليستر سيتي التعادل 2-2 أمس السبت.

ويتأخر يونايتد الآن بفارق 13 نقطة وراء جاره الذي يبدو أنه لا يقهر مع انتهاء نصف الموسم، بحسب "رويترز".

وتعاون جيمي فاردي ورياض محرز ليسجل الأول هدفه 50 في الدوري الممتاز في الدقيقة 27 بعد أن هيأ له اللاعب الجزائري الكرة إثر تمريرة من ويلفريد نديدي.

وأدرك خوان ماتا التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعد أن لمس جيسي لينجارد كرة عرضية من أنطوني مارسيال، باتجاه اللاعب الإسباني الذي سجل مجددا من ركلة حرة ليضع يونايتد في المقدمة.

وبدا ليستر في طريقه للهزيمة عقب طرد البديل دانييل أمارتي، بعد 17 دقيقة فقط من اشتراكه لحصوله على إنذارين.

لكن في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع انزلق ماجواير، مدافع منتخب إنجلترا ليحول تمريرة مارك أولبرايتون العرضية في الشباك.