ريال مدريد يهنئ مشجعيه حول العالم بمناسبة عيد الميلاد (فيديو)

الفيديو الذي جمع كلا من فلورنتينو بيريز رئيس النادي و زين الدين زيدان مدرب الفريق الأول رفقة كل قائد الفريق سيرجيو راموس و البرازيلي مارسيلو.
وخلفهم الكؤوس الخمسة التي حصدها النادي الملكي في 2017، بالإضافة لشجرة عيد الميلاد.
ليتحدث بيريز قائلا:" هذا العام كان الأفضل تاريخيا في مسيرة النادي الملكي منذ 115 عاما، حيث حصدنا 5 ألقاب و استطعنا إسعاد جماهيرنا حول العالم".
كما وجه النادي التهنئة لكل مشجعيه بكل اللغات.
🎄⚽️🌟 ¡Feliz Navidad!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧
📸 https://t.co/hSW68MiggK#HalaMadrid | #RealMadrid pic.twitter.com/qXSOrK9vuK
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)