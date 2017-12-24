ريال مدريد يهنئ مشجعيه حول العالم بمناسبة عيد الميلاد (فيديو)

نشر النادي الملكي ريال مدريد على حسابه الخاص على "تويتر"، فيديو وجه من خلاله التهنئة لمشجعيه في العالم بمناسبة أعياد الميلاد.

الفيديو الذي جمع كلا من فلورنتينو بيريز رئيس النادي و زين الدين زيدان مدرب الفريق الأول رفقة كل قائد الفريق سيرجيو راموس و البرازيلي مارسيلو.

وخلفهم الكؤوس الخمسة التي حصدها النادي الملكي في 2017، بالإضافة لشجرة عيد الميلاد.

Публикация от Real Madrid C.F. 🏆 (@realmadrid) Дек 24, 2017 at 1:43 PST

ليتحدث بيريز قائلا:" هذا العام كان الأفضل تاريخيا في مسيرة النادي الملكي منذ 115 عاما، حيث حصدنا 5 ألقاب و استطعنا إسعاد جماهيرنا حول العالم".

كما وجه النادي التهنئة لكل مشجعيه بكل اللغات.