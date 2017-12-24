حقيقة وفاة لاعب برشلونة

انتشرت أنباء عن وفاة لاعب برشلونة ومحرز الهدف الثالث في مرمى ريال مدريد، أليكس فيدال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظلت القلق مسيطرا على الجماهير حتى قام اللاعب عبر حسابه على انستجرام بنشر صورة عبر خاصية "story" التي يتميز بها الموقع.

وأحرز فيدال يوم أمس السبت هدف برشلونة الثالث في كلاسيكو الليغا والذي صنعه له الساحر ليونيل ميسي بدون حذاء.

وتسبب تعليق من أحد متابعي فيدال عبر انستجرام على احد الصور والذي كتب "ارقد في سلام"، في إثارة الشائعة.

وانضم فيدال صاحب الـ28 عاما إلى برشلونة قادما من إشبيلية في صيف 2015، ليخوض مع البلوجرانا 40 مباراة في جميع البطولات محرزا أربعة أهداف وصانعا 11.

🙏🏻 اليكس فيدال حيٌ يرزق ويوزع لايكات عبر الانستقرام pic.twitter.com/KIGbAyREop — FCB World (@FCBW_A7) December 24, 2017

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