بعد صلاح... "كاف" يعلن لاعبين عربا جددا في قائمة أفضل لاعبي أفريقيا

ولأول مرة طرح القائمة القصيرة في تصويت جماهيري، والذي تصدره صلاح حتى وقت لاحق من اليوم الاثنين 25 ديسمبر/كانون الأول.
ولكن طرح "الكاف"، اليوم، تصويت آخر، للجمهور عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، لعدد من المراكز.
Who is the best African defender (Position 1) of the year? #AiteoCAFawards2017 #Africateam2017— CAF (@CAF_Online) December 25, 2017
وطرح الاتحاد الأفريقي تصويتا على أفضل مدافع في القارة السمراء، والذي ضم لاعبين اثنين فقط، وهما، أحمد فتحي لاعب الأهلي المصري، ومحمد مفتاح لاعب اتحاد العاصمة الجزائري.
وتصدر حتى الوقت الحالي، فتحي تصويت أفضل مدافع بنسبة 89%.
Who is the best Goalkeeper in Africa 2017?#AiteoCAFawards— CAF (@CAF_Online) December 24, 2017
كما طرح "الكاف" استفتاء آخر لأفضل حارس مرمى في القارة السمراء، والذي ضم، أيمن ماجد من المغرب، وأيمن المثلوثي من تونس، ودينيس أونيانغو من أوغندا.
فيما تصدر أونيانغو التصويت بنسبة 49%، وجاء أيمن ماجد في المركز الثاني بنسبة 35%.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)