بعد صلاح... "كاف" يعلن لاعبين عربا جددا في قائمة أفضل لاعبي أفريقيا

بعد أيام من إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قائمته القصيرة لأفضل لاعبي القارة السمراء لعام 2017، أعلن الاتحاد عن مجموعة من القوائم الأخرى لبعض المراكز التي ضمت لاعبين عرب.

© REUTERS/ PHIL NOBLE محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي لعام 2017

وكان "الكاف" قد أعلن عن القائمة القصيرة لأفضل لاعبي القارة السمراء، والتي ضمت المصري، محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ.

ولأول مرة طرح القائمة القصيرة في تصويت جماهيري، والذي تصدره صلاح حتى وقت لاحق من اليوم الاثنين 25 ديسمبر/كانون الأول.

ولكن طرح "الكاف"، اليوم، تصويت آخر، للجمهور عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، لعدد من المراكز.

Who is the best African defender (Position 1) of the year? #AiteoCAFawards2017 #Africateam2017 — CAF (@CAF_Online) December 25, 2017

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وطرح الاتحاد الأفريقي تصويتا على أفضل مدافع في القارة السمراء، والذي ضم لاعبين اثنين فقط، وهما، أحمد فتحي لاعب الأهلي المصري، ومحمد مفتاح لاعب اتحاد العاصمة الجزائري.

وتصدر حتى الوقت الحالي، فتحي تصويت أفضل مدافع بنسبة 89%.

Who is the best Goalkeeper in Africa 2017?#AiteoCAFawards — CAF (@CAF_Online) December 24, 2017

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كما طرح "الكاف" استفتاء آخر لأفضل حارس مرمى في القارة السمراء، والذي ضم، أيمن ماجد من المغرب، وأيمن المثلوثي من تونس، ودينيس أونيانغو من أوغندا.

فيما تصدر أونيانغو التصويت بنسبة 49%، وجاء أيمن ماجد في المركز الثاني بنسبة 35%.