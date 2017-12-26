مفاجأة...محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو

ورغم ذلك لم يتمكن صلاح من تحطيم الرقم القياسي لنجم برشلونة وليفربول السابق، لويس سواريز، الذي أنهى فترة توقف الكريسماس برصيد 19 هدفا موسم 2013/2014، أو رقم نجم الأرسنال روبن فان باستن برصيد 16 هدفا.
#LFC How Liverpool's Mohamed Salah is outshooting Didier Drogba, Diego Costa — and even Cristiano Ronaldo — Top of the Premier League scoring charts at Christmas, Liverpool's 15-goal hitman is outshooting some big names https://t.co/T8oa3HQpiT— Simon Guilliard (@SimonGuilliard) December 24, 2017
وتمكن صلاح من إنهاء فترة توقف الكريسماس في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، وهو إنجاز لم يحققه الريدز منذ الرقم القياسي الخاص بسواريز.
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