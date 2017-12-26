مفاجأة...محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو

نشرت تقارير صحفية بريطانية تقريرا، أكدت فيه تفوق الجناح المصري لفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على نجم ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، كريستيانو رونالد.

© REUTERS/ JOHN SIBLEY لماذا يرفض رونالدو انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية إن صلاح تفوق على عدة نجوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مثل ديديه دروغبا، نجم تشيلسي الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو، ودييغو كوستا، وسيرجيو أغويرو، ونيكولاس أنيلكا، ممن تصدروا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في نهاية الموسم وفي فترة توقف الكريسماس.

ورغم ذلك لم يتمكن صلاح من تحطيم الرقم القياسي لنجم برشلونة وليفربول السابق، لويس سواريز، الذي أنهى فترة توقف الكريسماس برصيد 19 هدفا موسم 2013/2014، أو رقم نجم الأرسنال روبن فان باستن برصيد 16 هدفا.

#LFC How Liverpool's Mohamed Salah is outshooting Didier Drogba, Diego Costa — and even Cristiano Ronaldo — Top of the Premier League scoring charts at Christmas, Liverpool's 15-goal hitman is outshooting some big names https://t.co/T8oa3HQpiT — Simon Guilliard (@SimonGuilliard) December 24, 2017

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وتمكن صلاح من إنهاء فترة توقف الكريسماس في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، وهو إنجاز لم يحققه الريدز منذ الرقم القياسي الخاص بسواريز.