بالفيديو... أهداف مباراة قطر والعراق في "خليجي 23"

خسر المنتخب القطري أمام نظيره العراقي ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات ببطولة "خليجي 23"، بهدفين مقابل هدف.

تقدم المنتخب القطري بهدف علي المعز في الدقيقة 17، قبل أن ينتفض أسود الفرات بهدفي علي عطية وعلي حصني في الدقيقتين 45 و65.

بهذا الفوز تصدر المنتخب العراقي المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن نظيره القطري في المركز الثالث.