بالفيديو... أهداف مباراة ميلان وإنتر في كأس إيطاليا

تأهل ميلان لنصف نهائي كأس إيطاليا عقب الفوز في ديربي الغضب على منافسه الأزلي إنتر بهدف دون رد.

وأحرز البديل باتريك كروتوني هدف المباراة في الدقيقة 104.

وحسم الروسونيري موقعه في المربع الذهبي لكأس إيطاليا بجانب لاتسيو، في انتظار الفائز من مواجهتي نابولي ضد أتلانتا ويوفنتوس ضد تورينو.