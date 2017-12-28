أزمة جديدة بين السعودية وقطر عقب "إهانة" سامي الجابر على يد مذيع قطري

اشتعلت حالة من الغضب بين الأوساط الإعلامية والجماهيرية في السعودية، إثر هجوم عبد العزيز حمد النصر، المذيع القطري في قنوات "بي إن سبورتس" ضد سامي الجابر أسطورة الكرة السعودية.

© AFP 2017/ PATRICK BAZ قطر تسمح بتناول المواد الكحولية في كأس العالم 2022

وكتب الحمد عبر حسابه على موقع تويتر، مهاجما الجابر: "تعلم من عمك وتاج راسك نواف التمياط، الأدب والاحترام والتقدير، حتى في الخصومة محترم، وأعلم تماماً يا بوسنتر أن السيرة الطيبة هي الباقية.. وإن النذالة وقلة الأدب باقية ما حييت، أيها النذل الأرعن".

وقام العديد من الإعلاميين السعوديين بالرد على حمد النصر، كما هاجمت الجماهير السعودية عامة وجماهير الهلال خاصة، المذيع القطري بضراوة.

وكان سامي الجابر يعمل كمحلل في قنوات "بي إن سبورتس"، قبل أن يتقدم باستقالته عقب مقاطعة السعودية لدولة قطر بداعي دعمها للإرهاب.

تعلم من عمك وتاج راسك نواف التمياط الأدب والإحترام والتقدير،

حتى في الخصومة محترم، وأعلم تماماً يا بوسنتر أن السيرة الطيبة هي الباقية..

وإن النذالة وقلة الأدب باقية ما حييت،

أيها النذل الأرعن@SamiAlJaber — عبدالعزيز حمد النصر (@aazizalnasr) December 25, 2017

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يذكر أن سامي الجابر لم يكن الوحيد الذي استقال من القناة القطرية، حيث استقال العديد من المحللين والمعلقين السعوديين والإماراتيين والمصريين أبرزهم فهد العتيبي، ونواف التمياط، وأحمد حسام ميدو.