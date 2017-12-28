أزمة جديدة بين السعودية وقطر عقب "إهانة" سامي الجابر على يد مذيع قطري

وقام العديد من الإعلاميين السعوديين بالرد على حمد النصر، كما هاجمت الجماهير السعودية عامة وجماهير الهلال خاصة، المذيع القطري بضراوة.
وكان سامي الجابر يعمل كمحلل في قنوات "بي إن سبورتس"، قبل أن يتقدم باستقالته عقب مقاطعة السعودية لدولة قطر بداعي دعمها للإرهاب.
تعلم من عمك وتاج راسك نواف التمياط الأدب والإحترام والتقدير،— عبدالعزيز حمد النصر (@aazizalnasr) December 25, 2017
حتى في الخصومة محترم، وأعلم تماماً يا بوسنتر أن السيرة الطيبة هي الباقية..
وإن النذالة وقلة الأدب باقية ما حييت،
أيها النذل الأرعن@SamiAlJaber
يذكر أن سامي الجابر لم يكن الوحيد الذي استقال من القناة القطرية، حيث استقال العديد من المحللين والمعلقين السعوديين والإماراتيين والمصريين أبرزهم فهد العتيبي، ونواف التمياط، وأحمد حسام ميدو.
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