بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري (3-0)

فاز النادي الأهلي على فريق بتروجيت على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية بنتيجة (3-0) ضمن منافسات الجولة 16 في الدوري المصري الممتاز.

الهدف الأول جاء عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 61 بعد تمريرة من عبد الله السعيد، قبل أن يتكفل الأخير بتسجيل ثنائية في الدقيقة 77 و81 ليكتب ثلاثية الأهلي ضد بتروجيت.

بذلك الفوز يحصد الأهلي النقطة رقم 33 من 14 مباراة ويخطو نحو الصدارة التي يسيطر عليها الإسماعيلي برصيد 37 نقطة جمعها من 16 مباراة.

وفي حالة فوز الأهلي بمباراتيه المؤجلتين سيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الإسماعيلي، بينما ظل بتروجيت في المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة.