بالفيديو... أهداف مباراة ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

نجح ميلان في تفادي الخسارة أمام مضيفه فيورنتينا، مكتفيا بالتعادل بهدف في مباراة الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 71 عن طريق سيميوني، وتعادل الضيوف في الدقيقة 74 بهدف كالهاناجلو.

بهذا التعادل يحتل ميلان المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن فيورنتينا السادس.