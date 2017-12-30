بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد

فاز الفريق الإسباني أتلتيكو مدريد على الأهلي المصري بثلاثية مقابل هدفين.

وتقدم الأهلي في الشوط الأول على أتليتكو بهدف للاعبه مؤمن زكريا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى على أتليتكو مدريد بهدف مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني أحرز لاعب الأهلي أحمد الشيخ هدفا في الدقيقة 52 من المباراة.

أما جاميرو لاعب أتليتكو مدريد فقد أحرز هاتريك وعوض هزيمة فريقه بهدفين إلى فوز بثلاثية.

وانتهت المباراة بفوز أتليتكو مدريد 3-2، وذلك في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين بملعب برج العرب بالإسكندرية، وخصصت إيراداتها لأهالي ضحايا الإرهاب في الفترة الأخيرة بمصر.