"نايكي" تعلن خبر إنتقال كوتينيو الى برشلونة (صورة)

قدمت شركة "نايكي" المختصة بملابس و أدوات الرياضة على موقعها الخاص على الانترنت عرضا لملابس النادي الأول بكرة القدم، و المفاجأة كانت بعرض الملابس على البرازيلي و لاعب نادي ليفربول فيليب كوتينيو.

عرضت الشركة ملابس الفريق الأول في صورة ظهر فيها البرازيلي و نجم فريق ليفربول الإنجليزي وهو يرتديها،

وجائت الصورة تحت عنوان:" فيليب كوتينو جاهز لإضاءة الكامب نو".

ليتم بعدها حذف المنشور من على موقع الشركة.

هذا و يسعى النادي الكتلوني لضم النجم البرازيلي في الإنتقالات الشتوية، بعدما فشل في الصيف الماضي بضمه.

وتتردد الأنباء عن قيام برشلونة بعرض 140 مليون يورو على ليفربول من أجل الظفر بخدمات البرازيلي،

هذا و أكد بعض المقربون من اللاعب أنه بدأ البحث عن منزل له في العاصمة الكتالونية.