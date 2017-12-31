"نايكي" تعلن خبر إنتقال كوتينيو الى برشلونة (صورة)

عرضت الشركة ملابس الفريق الأول في صورة ظهر فيها البرازيلي و نجم فريق ليفربول الإنجليزي وهو يرتديها،
وجائت الصورة تحت عنوان:" فيليب كوتينو جاهز لإضاءة الكامب نو".
ليتم بعدها حذف المنشور من على موقع الشركة.
Nike’s actual website then. Grim. #LFC pic.twitter.com/GSVqa2Piim
— Olli Emmerson (@Oliver_Emmerson) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧
LIVE in 5 mins. FUT Champs and lets discuss Coutinho to Barca https://t.co/ShX2vSgFI2 pic.twitter.com/cm9OnkepoE— Danny Rai (@R9Rai) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧
هذا و يسعى النادي الكتلوني لضم النجم البرازيلي في الإنتقالات الشتوية، بعدما فشل في الصيف الماضي بضمه.
وتتردد الأنباء عن قيام برشلونة بعرض 140 مليون يورو على ليفربول من أجل الظفر بخدمات البرازيلي،
هذا و أكد بعض المقربون من اللاعب أنه بدأ البحث عن منزل له في العاصمة الكتالونية.
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