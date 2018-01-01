صلاح وخريبين والسومة في المراكز الثلاثة الأولى كأفضل اللاعبين العرب

حصل لاعبا منتخب سوريا لكرة القدم عمر خريبين وعمر السومة على المركزين الثاني والثالث على سلم ترتيب أفضل اللاعبين العرب لعام 2017 في الاستفتاء الذي أقامه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بمشاركة مئة إعلامي رياضي عربي.

© REUTERS/ STEVE CHRISTO السوري عمر خريبين يحصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا

ونال المركز الأول لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح برصيد 582 نقطة تلاه خريبين برصيد 198 نقطة والسومة برصيد 144 نقطة. بحسب ما ذكرته وكالة " سانا " الرسمية السورية.

وتقلصت لائحة المتنافسين العشرة على الجائزة إلى ثلاثة نجوم هم لاعبا منتخب سوريا عمر السومة وعمر خريبين إضافة الى لاعب منتخب مصر محمد صلاح. بحسب ما أعلنه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية أمس الأول وذلك بعد الفرز الأولي لاستمارات الاستفتاء الخاص بأفضل لاعب كرة قدم عربي لسنة 2017.

وضمت لائحة اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنافسة على هذه الجائزة إضافة إلى صلاح والسومة وخريبين كلا من المغربي كريم الأحمدي لاعب فاينورد الهولندي والسعودي نواف العابد لاعب الهلال السعودي والتونسي يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري والإماراتي عمر عبد الرحمن لاعب العين الإماراتي والجزائري ياسين ابراهيمي لاعب بورتو البرتغالي والعراقي مهند عبد الرحيم كرار لاعب الظفرة الإماراتي والمغربي أشرف بنشرقي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.

وكان النجم المغربي المهدي بنعطية لاعب يوفنتوس الإيطالي توج بلقب النسخة الأولى لسنة 2015 والنجم الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنكليزي لسنة 2016.

يذكر أن السومة وخريبين ساهما بشكل أساسي في وصول منتخب سوريا إلى الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم إضافة إلى حصول خريبين على لقب هداف دوري أبطال اسيا وأفضل لاعب في آسيا لهذا العام مع ناديه الهلال السعودي.