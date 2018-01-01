بالفيديو... أهداف مباراة ليستر سيتي ضد هيدرسفيلد وتألق ثنائي الجزائر رياض محرز وإسلام سليماني

فاز ليستر سيتي على ضيفه هيدرسفيلد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

أحرز ثنائية الثعالب نجما الجزائر رياض محرز وإسلام سليماني واللاعب ألبرايتون في الدقائق 53 و77 و92.

وحافظ ليستر سيتي على احتلال المركز الثامن برصيد 30 نقطة، بينما يقبع هيدرسفيلد في المركز الحادي عشر رصيد 22 نقطة.