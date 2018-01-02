مدرب أرسنال مهدد بتلقي عقوبة قاسية

وجه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اتهاما لأرسين فينجر مدرب أرسنال اليوم الثلاثاء بعد تصريحاته ضد الحكام بعد تعادل فريقه 1-1 مع وست بروميتش ألبيون في الدوري الممتاز ليلة رأس السنة.

وقال الاتحاد الانجليزي في بيان "يعتقد أن لهجته و/أو تصرفه في غرفة الحكام بعد المباراة كان عدائيا و/أو غير مناسب و/أو يشكك في نزاهة حكم المباراة".

وأمام فينجر مهلة حتى يوم الجمعة للرد على الاتهام.

وعوقب المدرب الفرنسي بالإيقاف أربع مباريات لإساءة التصرف في يناير/كانون الثاني العام الماضي لدفع الحكم الرابع خلال فوز أرسنال 2-1 على بيرنلي، وبات مهددا بالإيقاف مجددا بسبب الواقعة الأخيرة.

وتخطى فينجر يوم الأحد الماضي رقم أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق في الدوري الممتاز بخوض 811 مباراة كمدرب لفريق واحد لكن النتيجة أفسدت الاحتفال.

واحتسب الحكم مايك دين ركلة جزاء بداعي لمس أحد مدافعي أرسنال الكرة بيده في الدقيقة 89 ليدرك وست بروميتش التعادل عبر جاي رودريجيز.

وانتقد فينجر، الذي أنهى فريقه عام 2017 في المركز الخامس، الحكم دين.

وقال لمحطة سكاي سبورتس بعد المباراة: "ناضلت لسنوات طويلة حتى يتمتع الحكام بالاحترافية لكن لسوء الحظ مستواهم لا يتقدم ومن الصعب تقبل هذا الأمر".