‬لاعب ليفربول يعترف بالاعتداء على صديقته

أقر‭‬ جون فلاناجان مدافع ليفربول المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بذنبه في الاعتداء على صديقته عقب حادث وقع في قلب المدينة الشهر الماضي.

ومثل فلاناجان (25 عاما) أمام محكمة في ليفربول للرد على اتهام بالاعتداء على صديقته ريتشل وول في ساعة مبكرة يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن المحكمة حددت يوم 17 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم وأشارت إلى أن فلاناجان يواجه عقوبة أداء خدمة اجتماعية.

ونقل عن القاضي قوله: "هذه ليست مجرد واقعة عنف أسري بسيطة حيث يرتبط الطرفان بعلاقة من المفترض أنها عاطفية وتعرضت السيدة الشابة لعنف شديد".

واستجوبت الشرطة مدافع ليفربول عقب إلقاء القبض عليه الشهر الماضي وأطلق سراحه بكفالة.

وخاض فلاناجان المولود في ليفربول 51 مباراة مع الفريق الأول لكنه عانى ليشارك في المواسم الأخيرة ولعب مباراة واحدة هذا الموسم في الهزيمة أمام ليستر سيتي في كأس الرابطة في سبتمبر/أيلول الماضي.