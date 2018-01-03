بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

خسر الزمالك أمام منافسه طلائع الجيش بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

أحرز صلاح أمين هدف الفريق العسكري في الدقيقة 63، من تسديدة سبقتها مراوغة لثلاثة من لاعبي الزمالك.

بهذه الخسارة يظل الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد توقف عن النقطة 28، بينما قفز الجيش للمركز التاسع برصيد 22 نقطة.