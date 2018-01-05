تعرف على اللاعب الجديد الذي ضمه أرسنال

ضم أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المدافع كونستانتينوس مافروبانوس، من فريق جيانينا اليوناني.

© REUTERS/ Andrew Couldridge مدرب أرسنال مهدد بتلقي عقوبة قاسية

وأعلن أرسنال أنه ضم اللاعب أمس الخميس، في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها، بحسب وكالة "رويترز".

يذكر أن مافروبانوس الذي يبلغ من العمر 20 عاما، خاض أول مباراة له على مستوى الكبار في نوفمبر/ تشرين الثاني في عام 2016.

كما شارك مافروبانوس في 16 مباراة، في جميع المسابقات مع الفريق المنافس في الدوري اليوناني الممتاز.

وقال أرسنال على موقعه على الإنترنت "نريد الترحيب بكونستانتينوس في النادي ونتمنى له الأفضل في المستقبل".

وزعمت تقارير إعلامية بريطانية أن أرسنال دفع نحو 2.2 مليون جنيه أسترليني (2.98 مليون دولار) لضم لاعب منتخب اليونان تحت 21 عاما.

وذكرت التقارير أنه سيتم إعارة اللاعب لفيردر بريمن الألماني حتى نهاية الموسم، وفقا لـ"رويترز".