"فرانس فوتبول" تتوقع نتيجة الأخضر السعودي أمام روسيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018

المجلة نشرت في عددها الصادر يوم أمس الخميس السيناريو المحتمل للمباراة الافتتاحية و التي ستجمع البلد المضيف روسيا مع الأخضر السعودي.
ضمن إطار مبارايات المجموعة الأولى لدوري المجموعات و التي من المقرر أن تلعب في 14 يونيو/حزيران من هذا العام.
المجلة توقعت أن تنتهي المباراة بالتعادل السلبي بلا أهداف، كما توقعت بأن يتكرر سيناريو كأس العالم 2010 مع البلد المستضيف.
نتيجة #قرعة_كأس_العالم— @fifaworldcup_ar Live 🏆 (@fifaworldcup_ar) ١ ديسمبر، ٢٠١٧
🇸🇦 المنتخب السعودي سيكون أول منتخب آسيوي على الإطلاق يخوض المباراة الإفتتاحية لكأس العالم FIFA
هنا ملخص لنتيجة القرعة وكل المجموعاتhttps://t.co/Zm9wYXtebu pic.twitter.com/vjl7J8eCSJ
حيث ترشح خروج روسيا من الدور الأول على غرار جنوب أفريقيا في 2010 عندما استضافت البطولة.
كما و توقعت نتيجة لقاء روسيا و مصر و الذي سينتهي بالتعادل بهدفين لكل فريق، لتتعرض بعدها روسيا لخسارة أمام منتخب الأوراغواي و بأربعة أهداف لهدف.
لتخرج روسيا من الدور الأول بحسب توقعات المجلة.
نتيجة #قرعة_كأس_العالم🏆— @fifaworldcup_ar Live 🏆 (@fifaworldcup_ar) ١ ديسمبر، ٢٠١٧
المجموعة الأولى: 🇷🇺 —🇸🇦 —🇪🇬 —🇺🇾 pic.twitter.com/kZNDQtLBE0
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