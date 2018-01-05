"فرانس فوتبول" تتوقع نتيجة الأخضر السعودي أمام روسيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018

نشرت مجلة "فرنس فوتبول" الفرنسية المختصة بالاستفتائات التي تقدمها في مجال كرة القدم والأخبار الرياضية من جميع أنحاء العالم، مقالا حول توقعاتها لنتيجة المباراة الافتتاحية من كأس العالم 2018.

المجلة نشرت في عددها الصادر يوم أمس الخميس السيناريو المحتمل للمباراة الافتتاحية و التي ستجمع البلد المضيف روسيا مع الأخضر السعودي.

ضمن إطار مبارايات المجموعة الأولى لدوري المجموعات و التي من المقرر أن تلعب في 14 يونيو/حزيران من هذا العام.

المجلة توقعت أن تنتهي المباراة بالتعادل السلبي بلا أهداف، كما توقعت بأن يتكرر سيناريو كأس العالم 2010 مع البلد المستضيف.

نتيجة #قرعة_كأس_العالم

🇸🇦 المنتخب السعودي سيكون أول منتخب آسيوي على الإطلاق يخوض المباراة الإفتتاحية لكأس العالم FIFA

هنا ملخص لنتيجة القرعة وكل المجموعاتhttps://t.co/Zm9wYXtebu pic.twitter.com/vjl7J8eCSJ — @fifaworldcup_ar Live 🏆 (@fifaworldcup_ar) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

حيث ترشح خروج روسيا من الدور الأول على غرار جنوب أفريقيا في 2010 عندما استضافت البطولة.

كما و توقعت نتيجة لقاء روسيا و مصر و الذي سينتهي بالتعادل بهدفين لكل فريق، لتتعرض بعدها روسيا لخسارة أمام منتخب الأوراغواي و بأربعة أهداف لهدف.

لتخرج روسيا من الدور الأول بحسب توقعات المجلة.