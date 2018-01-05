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    جناح المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح

    مدرب منتخب مصر السابق: محمد صلاح "أيقونة مصرية"

    © REUTERS/ PHIL NOBLE
    رياضة
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    قال مدرب منتخب مصر السابق، ضياء السيد، إن حصول مصر على ثلاث جوائز من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام 2017، يمثل نقلة جاءت بعد غياب طويل عن منصات التتويج.

    محمد صلاح في ليفربول
    © REUTERS/ JOHN SIBLEY
    المصري محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لـ 2017
    جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج "أضواء وأصداء"، الذي يذاع على أثير راديو "سبوتنيك" اليوم الجمعة 5 يناير / كانون الأول.

    وتابع السيد: "بعد أن وصلنا لمنصات التتويج كأحسن منتخب وأحسن مدرب وأحسن لاعب، ستكون السنة الحالية مهمة جدا في تاريخ الكرة المصرية"، مشيرا إلى أنه يجب متابعة السير بذات الوتيرة واعتبار أن هذه بداية نبني عليها لنصل إلى الأفضل.

    ولفت مدرب منتخب مصر السابق إلى أن هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، حقق إنجازات كبيرة، وحقق ما وعد به، بوصوله لنهائي الأمم الإفريقية، ووصوله لكأس العالم القادمة في روسيا، وهو الحلم الذي تأخر 28 سنة، مشيرا إلى أن الانتقادات كانت على طريقة اللعب فقط، لكن الإنجازات والتتويج يبقى الأهم في نهاية الأمر. 

    واعتبر ضياء السيد أن محمد صلاح أصبح أيقونة ومثل أعلى وقدوة رائعة، مضيفا: "صلاح يعد أسطورة للمصريين عامة ولجمهور الكرة بشكل خاص".

    وتابع: "صلاح نموذج للتحدي في كل مكان يذهب إليه، وننتظر منه الكثير لأنه عودنا على ذلك".

    مدرب منتخب مصر هيكتور كوبر
    © REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH
    كوبر يتوج نجاحاته مع مصر بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2017
    وأعلن لكرة القدم عن جوائز عام 2017 في الحفل الذي أقامه بالعاصمة الغانية أكرا، أمس الخميس.

    وفاز المنتخب المصري لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا متفوقا على نيجيريا والكاميرون، الفائز بكأس الأمم الأفريقية العام الماضي.وحصل المدير الفني للفراعنة هيكتور كوبر، على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا، بعد قيادته مصر إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990 واحتلال المركز الثاني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مطلع العام الحالي في الغابون.

    ومنح الاتحاد الافريقي جائزة أفضل لاعب أفريقي للمصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

    وكان ينافس صلاح على الجائزة السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير أوباميانغ نجم بوروسيا دورتموند الألماني. 

    ويعتبر محمد صلاح ثاني لاعب مصري يفوز بالجائزة بعد أسطورة الأهلي محمود الخطيب الذي حصل عليها عام 1983.

    انظر أيضا:

    المصري محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لـ 2017
    خبر غير سار عن الفرعون المصري محمد صلاح
    بالفيديو... أهداف محمد صلاح تقود ليفربول للفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
    هيكتور كوبر: محمد صلاح مؤهل للانضمام إلى هذا النادي العالمي
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