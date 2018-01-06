إيهاب جلال يخلف نيبوشا في تدريب الزمالك

أعلن الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت توصله لاتفاق مع إيهاب جلال مدرب إنبي لقيادة الفريق خلفا لنيبوشا يوفوفيتش الذي أقيل الأسبوع الماضي.

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh مرتضى منصور يقرر إقالة نيبوشا من تدريب الزمالك والكشف عن البديل الأقرب

ونقل الموقع الرسمي للزمالك عن مرتضى منصور رئيس النادي، قوله إن جلال سيوقع عقدا لمدة موسم ونصف الموسم في وقت لاحق اليوم السبت بعد سداد الشرط الجزائي في عقده مع إنبي.

وأضاف "اختار جلال معاونيه وهم حمد إبراهيم ونبيل محمود ومصطفى كمال مع استمرار الجهازين الإداري والطبي الحاليين".

وأقيل يوفوفيتش، وهو من الجبل الأسود، بعد الخسارة بهدف أمام طلائع الجيش في الدوري يوم الأربعاء الماضي.

وهذه رابع هزيمة للزمالك في الدوري هذا الموسم قبل أن يواجه غريمه التقليدي الأهلي في لقاء قمة بعد غد الاثنين حيث سيكون من المتوقع أن يقود جلال الفريق لأول مرة.

وفاز الزمالك ثماني مرات فقط في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، ويحتل المركز الرابع حاليا بفارق تسع نقاط خلف الإسماعيلي المتصدر.

وتولى يوفوفيتش قيادة الزمالك في أغسطس آب بعد فترة ناجحة مع الفيصلي الأردني ليصبح المدرب رقم 12 في عهد منصور.

وحقق جلال نجاحا لافتا خلال ثلاثة مواسم مع مصر للمقاصة وقاده لاحتلال المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي والتأهل للمشاركة في دوري أبطال افريقيا.

وتم تعيين جلال مدربا لإنبي في أكتوبر/تشرين الأول خلفا لطارق العشري، ليقود الفريق من المركز 16 إلى الخامس متساويا في رصيد النقاط مع الزمالك.