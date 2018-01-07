بالفيديو... برشلونة يقدم كوتينيو في كامب نو

قدم مسؤولو برشلونة أحدث صفقات الفريق، فيليبي كوتينهو، المنضم للبلوجرانا من ليفربول الإنجليزي.

© REUTERS/ ALBERT GEA بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

ونشر الحساب الرسمي للعملاق الكتالوني على موقع "تويتر"، فيديو تقديم اللاعب في كامب نو.

ويعد كوتينيو ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم والأغلى في تاريخ برشلونة، بعد انضمام للبلوجرانا مقابل 160 مليون يورو.

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ووقع كوتينيو على عقد يمتد لخمسة أعوام ونصف مع برشلونة، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 400 مليون يورو.

يذكر أن أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم كانت بانضمام نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

Coutinho at Camp Nou https://t.co/mS3XwRPpjs — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2018

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