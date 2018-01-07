بالفيديو... برشلونة يقدم كوتينيو في كامب نو

ويعد كوتينيو ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم والأغلى في تاريخ برشلونة، بعد انضمام للبلوجرانا مقابل 160 مليون يورو.
The Barça badge suits you, @Phil_Coutinho! 👌— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2018
🔵🔴 #CoutinhoDay pic.twitter.com/Scu0bGbG2n
ووقع كوتينيو على عقد يمتد لخمسة أعوام ونصف مع برشلونة، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 400 مليون يورو.
يذكر أن أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم كانت بانضمام نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.
Coutinho at Camp Nou https://t.co/mS3XwRPpjs— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2018
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