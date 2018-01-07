بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني

فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز مجددا هذا الموسم بالسقوط في فخ التعادل ضد مضيفه سيلتا فيغو في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

أحرز ثنائية أصحاب الأرض واس وغوميز في الدقيقتين 22 و82، بينما سجل هدفي الملكي غاريث بيل في الدقيقتين 36 و38.

بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا برصيد 32 نقطة، بينما يقبع سيلتا فيغو في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.