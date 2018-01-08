سلطان عمان يمنح وسام الاستحقاق للمسؤولين عن الكرة العمانية بعد انجازها

وتعتبر هذه المرة الثانية، التي يتوج فيها المنتخب العماني بكأس البطولة، بعد أن حققها مرة واحدة في عام 2009؛ فيما فاز المنتخب الإماراتي باللقب مرتين، في 2007 و2013.
وانطلقت البطولة الخليجية في الكويت، في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمشاركة 8 منتخبات هي، الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان والعراق واليمن.
وفي تاريخ البطولة، يعتبر منتخب الكويت الأكثر فوزاً، منذ انطلاقها في عام 1970، وحتى النسخة الأخيرة في عام 2014، برصيد 10 مرات، وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه المتمثلين في منتخبات السعودية والعراق وقطر، والتي فازت كل منها باللقب 3 مرات.
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