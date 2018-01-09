زيدان يصدم جماهير ريال مدريد بهذا القرار

© REUTERS/ MIGUEL VIDAL بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني

ويواجه ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا منافسه الفرنسي باريس سان جيرمان في فبراير/ شباط المقبل، لكنه يقدم عروضا مخيبة للآمال في الدوري المحلي.

وأنفق برشلونة 160 مليون يورو في صفقة قياسية لضم صانع اللعب فيليبي كوتينيو من ليفربول، كان زيدان يتمسك بتشكيلته الحالية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، نقلت وكالة "رويترز" فعالياته: "لست في حاجة لضم أحد. هذا هو الوضع. لدينا تشكيلتنا التي أثق بها. هناك أوقات صعبة نجتازها في الموسم لكن كل شيء لا يزال أمامنا وسنرى ما يحدث حتى نهاية الموسم".

ومني ريال مدريد على ملعبه سانتياغو برنابيو بهزيمة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إسبانية عن أزمة تلم بحامل لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

ووصل المدرب إلى المؤتمر الصحفي متأخرا لأكثر من ساعة ونصف، بعد حديث مطول مع لاعبيه قبل التدريب.

وأضاف زيدان "لن أبلغكم بما تحدثنا فيه لكنه كان حديثا يدور في أي فريق. يمكنكم تحليل الموقف كيفما شئتم ويمكنكم القول إننا نمر بأزمة لكن ما نريده هو أن نجد حلولا وندرسها من أجل تحسين الأوضاع".

وأتم "تحدثت مع اللاعبين لفترة أطول من المعتاد لكن هذا لا يعني وجود أمر غير طبيعي".