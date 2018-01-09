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    الكرة الإنجليزية تطبق نظاما لعدم التمييز عند اختيار مدربي المنتخبات

    © REUTERS/ Yves Herman Livepic
    رياضة
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    الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحذو حذو دوري كرة القدم الأمريكية، وسيطبق نظاما لعدم التمييز عند تعيين أي مدرب جديد للمنتخبات الوطنية مستقبلا.

    ليفربول
    © REUTERS/ CARL RECINE
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    ووفقا لهذا النظام، الذي يطلق عليه في الولايات المتحدة "لائحة روني" نسبة إلى دان روني رئيس لجنة التنوع العرقي في رابطة دوري كرة القدم الأمريكية، ستجري لقاءات مع واحد على الأقل من أصحاب البشرة السوداء أو ذوي الأصول الآسيوية أو الأقليات العرقية المتقدمين لشغل الوظيفة.

    وقال مارتن جلين المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن هذه القاعدة ستطبق على المتقدمين في المستقبل لشغل أي وظيفة في مجال التدريب في إطار خطة تهدف إلى تعزيز سياسة الشمول التي ينتهجها الاتحاد.

    وقال جلين لهيئة الإذاعة البريطانية، إن القرار يهدف لإيصال رسالة مفادها أن "اتحاد كرة القدم يمثل الجميع".

    وأضاف "هذه القاعدة تهدف لضمان وجود مرشح واحد على الأقل من كل خلفية عرقية طالما لبى هذا المرشح المعايير والمؤهلات الفنية المطلوبة. هذا القرار يهدف للتأكيد على أن اتحاد الكرة يدعم بقوة فرص الترقي في هذا المجال بعد اعتزال اللاعبين".

    وبدأ تطبيق هذه القاعدة في دوري كرة القدم الأمريكية عام 2003 وألزمت الأندية بإجراء لقاءات مع مرشح واحد على الاقل يمثل أقليات عرقية مختلفة عند اختيار أي شخص لقيادة الأجهزة الفنية.

    وقال جلين إن اتحاد كرة القدم بصدد تسهيل إجراءات التقدم بشكاوى من جانب اللاعبين والعاملين مضيفا أنه يعتزم الإشراف على محاولة تغيير المناخ العام السائد في فريق كرة القدم للسيدات بعد مزاعم عن تمييز عنصري تعرضت له اللاعبة إنيولا ألوكو.

    وقدم الاتحاد الإنجليزي اعتذارا علنيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى ألوكو وزميلتها في منتخب السيدات درو سبينس بسبب تعليقات تضمنت "تمييزا على أساس العرق" وجهت لهما من جانب مدرب الفريق السابق مارك سامسون.

    وأدت الواقعة إلى مثول جلين وجريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام جلسات استجواب حكومية.

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    الكلمات الدلالية:
    إنجلترا, الدوري الإنجليزي, كرة القدم
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