اللجنة الأولمبية الدولية تعقد اجتماعا لبحث مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي سيعقد في مقرها في لوزان "يجب أن يتخذ مجموعة من القرارات الضرورية بما في ذلك البت في عدد وأسماء الرياضيين والمسؤولين التابعين للجنة الأولمبية الوطنية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وذلك بعد أن انتهت كافة المواعيد النهائية لتسجيل الرياضيين".
وأضافت "ستقرر اللجنة الأولمبية الدولية صيغة مثل هذه المشاركة بما في ذلك الأسئلة المرتبطة بالمراسم الرسمية مثل العلم والنشيد الوطني والاحتفالات والزي الرسمي وما شابه".
وقالت اللجنة إن رئيسها توماس باخ قد يستضيف هذه المحادثات التي قد تضم وفدين عن اللجنتين الأولمبيتين للكوريتين.
وأفاد شهود عيان لـ"رويترز" أن تشانج أونج عضو اللجنة الأولمبية لكوريا الشمالية أمضى 4 ساعات داخل مقر اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء قبل أن يغادر في سيارة سوداء دون أن يتحدث للصحفيين.
وأوضح باخ في بيان "أعلن ترحيبي الحار بالمقترحات المشتركة التي تقدمت بها كل من جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والتي لاقت إشادة واستحسان العديد من الحكومات في مختلف أرجاء العالم".
وأضاف "أنها خطوة متقدمة رائعة تمثل الروح الأولمبية…والآن على اللجنة الأولمبية الدولية أن تتخذ القرارات التي تحول هذه الإرادة السياسية إلى حقيقة".
ومددت اللجنة الأولمبية الدولية، الاثنين الماضي، الموعد النهائي لتسجل أسماء رياضيي كوريا الشمالية في الألعاب.
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