اللجنة الأولمبية الدولية تعقد اجتماعا لبحث مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد

ستعقد اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا في العشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري، لبحث تفاصيل مشاركة رياضيي كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الشهر المقبل.

© Sputnik. Ramil Sitdikov مسؤول كوري شمالي يعلن مشاركة بلاده في الأولمبياد الشتوي

واتفقت الدولتان أمس الثلاثاء في أعقاب أول محادثات بينهما منذ أكثر من عامين على أن تشارك كوريا الشمالية ببعثة كبيرة في الألعاب التي ستنطلق في فبراير/ شباط المقبل.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي سيعقد في مقرها في لوزان "يجب أن يتخذ مجموعة من القرارات الضرورية بما في ذلك البت في عدد وأسماء الرياضيين والمسؤولين التابعين للجنة الأولمبية الوطنية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وذلك بعد أن انتهت كافة المواعيد النهائية لتسجيل الرياضيين".

وأضافت "ستقرر اللجنة الأولمبية الدولية صيغة مثل هذه المشاركة بما في ذلك الأسئلة المرتبطة بالمراسم الرسمية مثل العلم والنشيد الوطني والاحتفالات والزي الرسمي وما شابه".

وقالت اللجنة إن رئيسها توماس باخ قد يستضيف هذه المحادثات التي قد تضم وفدين عن اللجنتين الأولمبيتين للكوريتين.

وأفاد شهود عيان لـ"رويترز" أن تشانج أونج عضو اللجنة الأولمبية لكوريا الشمالية أمضى 4 ساعات داخل مقر اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء قبل أن يغادر في سيارة سوداء دون أن يتحدث للصحفيين.

وأوضح باخ في بيان "أعلن ترحيبي الحار بالمقترحات المشتركة التي تقدمت بها كل من جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والتي لاقت إشادة واستحسان العديد من الحكومات في مختلف أرجاء العالم".

وأضاف "أنها خطوة متقدمة رائعة تمثل الروح الأولمبية…والآن على اللجنة الأولمبية الدولية أن تتخذ القرارات التي تحول هذه الإرادة السياسية إلى حقيقة".

ومددت اللجنة الأولمبية الدولية، الاثنين الماضي، الموعد النهائي لتسجل أسماء رياضيي كوريا الشمالية في الألعاب.