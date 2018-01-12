المنتخب الروسي يستعد لكأس العالم بمباريات من العيار الثقيل

حيث أعلن موقع "تشامبيونات ميرا فيفا 2018" عن جدول مباريات المنتخب الروسي.
وسيلتقي المنتخب الروسي نظيره البرازيلي، في 23 مارس/آذار، على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، على أن يلعب مباراته الثانية أمام المنتخب الفرنسي، في 27 من نفس الشهر، في سان بطرسبورغ،
ويلتقي المنتخب النمساوي في مدينة إينسبورغ النمساوية في 30 مايو/أيار، على أن يختتم مبارياته التحضيرية بلقاء المنتخب التركي في 5 يونيو/حزيران.
يذكر بأن المنتخب الروسي سيلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات مصر والسعودية والأوراغواي.
نتيجة #قرعة_كأس_العالم🏆— @fifaworldcup_ar Live 🏆 (@fifaworldcup_ar) ١ ديسمبر، ٢٠١٧
المجموعة الأولى: 🇷🇺 —🇸🇦 —🇪🇬 —🇺🇾 pic.twitter.com/kZNDQtLBE0
ويفتتح المنتخب الروسي مباريات كأس العالم في 14 يونيو/حزيران بمواجهة المنتخب السعودي.
نتيجة #قرعة_كأس_العالم— @fifaworldcup_ar Live 🏆 (@fifaworldcup_ar) ١ ديسمبر، ٢٠١٧
🇸🇦 المنتخب السعودي سيكون أول منتخب آسيوي على الإطلاق يخوض المباراة الإفتتاحية لكأس العالم FIFA
هنا ملخص لنتيجة القرعة وكل المجموعاتhttps://t.co/Zm9wYXtebu pic.twitter.com/vjl7J8eCSJ
ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.
وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
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