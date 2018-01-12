المنتخب الروسي يستعد لكأس العالم بمباريات من العيار الثقيل

أعلن المنتخب الروسي عن جدول مبارياته الدولية الودية التي سيخضوها المنتخب الأول بكرة القدم استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018.

© AFP 2018/ Khaled Desouki 2018... عقول المصريين مع انتخابات الرئاسة وقلوبهم مع المنتخب في كأس العالم

يستعد المنتخب الروسي بكرة القدم لخوض عدد من المباريات الدولية الودية استعدادا لكأس العالم التي ستقام على أراضيه صيف العام الجاري.

حيث أعلن موقع "تشامبيونات ميرا فيفا 2018" عن جدول مباريات المنتخب الروسي.

وسيلتقي المنتخب الروسي نظيره البرازيلي، في 23 مارس/آذار، على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، على أن يلعب مباراته الثانية أمام المنتخب الفرنسي، في 27 من نفس الشهر، في سان بطرسبورغ،

ويلتقي المنتخب النمساوي في مدينة إينسبورغ النمساوية في 30 مايو/أيار، على أن يختتم مبارياته التحضيرية بلقاء المنتخب التركي في 5 يونيو/حزيران.

يذكر بأن المنتخب الروسي سيلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات مصر والسعودية والأوراغواي.

ويفتتح المنتخب الروسي مباريات كأس العالم في 14 يونيو/حزيران بمواجهة المنتخب السعودي.

نتيجة #قرعة_كأس_العالم

🇸🇦 المنتخب السعودي سيكون أول منتخب آسيوي على الإطلاق يخوض المباراة الإفتتاحية لكأس العالم FIFA

هنا ملخص لنتيجة القرعة وكل المجموعاتhttps://t.co/Zm9wYXtebu pic.twitter.com/vjl7J8eCSJ — @fifaworldcup_ar Live 🏆 (@fifaworldcup_ar) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.